Dà Nang (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a travaillé samedi 10 avril dans la ville de Dà Nang (Centre) avec les dirigeants de la ville de Dà Nang, de la province de Quang Nam et de la Région militaire 5.

Dà Nang est un grand centre économique en termes de tourisme, d’industrie, de commerce, de services bancaires et financiers. Cette ville occupe une position importante dans la stratégie nationale de développement urbain. Elle est également un important centre de transport et de télécommunications du pays.

Le dirigeant avait, du temps où il était chef du gouvernement, promulgué par décision n°359/QD-TTg l’ajustement du plan global de Dà Nang (Centre) jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045, afin de faire de cette ville l’un des grands centres socio-économiques du pays et de l’Asie du Sud-Est.

Le président Nguyên Xuân Phuc s’exprime lors de sa séance de travail, le 10 avril. Photo : VNA

La plus grande ville du Centre devrait devenir une ville portuaire, une zone urbaine internationale, un pôle de croissance de la région économique clé du Centre et des Hauts Plateaux du Centre, une ville intelligente, moderne et écologique et agréable à vivre. En 2045, Dà Nang devrait devenir une grande ville intelligente, créative et durable.