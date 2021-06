Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu Mme Victoria Kwakwa, vice-présidente de la Banque mondiale (BM) chargée de la région d’Asie de l'Est et Pacifique, en visite de travail au Vietnam, soulignant ses contributions importantes aux programmes de coopération entre le Vietnam et la BM.



Le président Nguyen Xuan Phuc et Mme Victoria Kwakwa, vice-présidente de la Banque mondiale . Photo : VNA

Le président vietnamien a estimé que la BM soutenait ces dernières années le Vietnam dans la réduction de la pauvreté, le perfectionnement de l’institution et du cadre d’infrastructures stratégiques, ce contribuant de classer le Vietnam parmi les pays ayant connu des pas de développement impressionnants.

M. Phuc a remercié la Banque mondiale d'avoir aidé le Vietnam à reporter le remboursement des prêts de l'IDA afin de disposer de plus de ressources dans la prévention et le contrôle de l'épidémie et de maintenir la croissance économique. Il a hautement apprécié l'initiative de la BM de soutenir les pays dans la prévention et le contrôle du COVID-19, y compris le Vietnam.

Mme Victoria Kwakwa a félicité le Vietnam pour avoir bien maîtrisé l'épidémie de COVID-19. Le Vietnam a également mis en œuvre de manière harmonieuse des politiques fiscales et monétaires, créant une forte croissance économique ; a figuré parmi les rares pays ayant une croissance positive dans la région et enregistrant des réalisations importantes dans les exportations.

Soulignant l'importance de la vaccination contre le COVID-19, Mme Victoria Kwakwa a affirmé qu'elle soutiendrait le Vietnam dans l'achat de vaccins.

Elle a déclaré que le Vietnam disposait d'un cadre de politique de développement assez complet, en particulier pour le développement de régions économiques clés, la transformation numérique, le développement inclusif, la réponse au changement climatique et la croissance verte.



Concernant la croissance verte, Mme Victoria Kwakwa a hautement apprécié les efforts du Vietnam pour mettre en œuvre la Stratégie de réponse au changement climatique dans le delta du Mékong ; réduire davantage le taux d'émissions de gaz à effet de serre. Elle a recommandé que le Vietnam réduise le développement de l'énergie au charbon, accélère la transition vers une production d'énergie plus verte et plus propre.

M. Phuc a partagé le même point de vue que Mme Victoria Kwakwa sur la promotion de la croissance verte et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en demandant à la BM d'étudier et de soutenir le Vietnam ainsi que d’autres pays dans le monde pour surmonter la situation de pauvreté post-COVID-19.



Il a également discuté avec Mme Victoria Kwakwa de la recherche de solutions pour continuer à innover, surmonter les limites et les lacunes dans l’élaboration des programmes et de projets, décaisser rapidement l'aide publique au développement (APD). Il a aussi demandé à Mme Victoria Kwakwa de continuer à rechercher des sources d'APD en faveur du Vietnam dans les temps à venir. - VNA