Le président Nguyên Xuân Phuc rencontre des cadres de l’ambassade du Vietnam au Cambodge. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) – Dans le cadre de sa visite d'Etat au Cambodge, mercredi matin, le président Nguyên Xuân Phuc s’est rendu à l'ambassade du Vietnam et aux représentants de la communauté vietnamienne au Cambodge.



Le président Nguyên Xuân Phuc a insisté sur le développement fort, intégral et profond des relations spéciales entre le Vietnam et le Cambodge.

Appréciant les performances du personnel de l’ambassade du Vietnam au Cambodge, il a leur demandé de promouvoir davantage les activités d’investissement, de production et d’affaires du Vietnam au Cambodge et en inverse en vue d’augmenter le commerce bilatéral dans les temps à venir.

Il les a informé des bons résultats de sa rencontre avec le roi Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, le Premier ministre Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen et les dirigeants cambodgiens.

Les deux parties ont affirmé continuer à accorder la plus haute priorité et à faire de leur mieux pour approfondir les relations Vietnam - Cambodge.

Elles ont également convenu d'organiser des activités significatives pour célébrer le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1967-2022). Les deux parties ont également discuté des questions liées aux personnes d'origine vietnamienne, notamment des soutiens dans leur vie quotidienne, leur travail, leurs études et leurs affaires.

Le président Nguyên Xuân Phuc rencontre la communauté des Vietnamiens au Cambodge. Photo: VNA



A cette occasion, le président vietnamien a exhorté le personnel de l’ambassade du Vietnam au Cambodge à accorder plus d’attention aux personnes d’origine vietnamienne, notamment en matière de nationalité, de développement économique, de respect de la loi, d’enseignement de la langue vietnamienne, etc.

Il a exprimé la volonté que les Vietnamiens résidant au Cambodge continuaient à bien servir de passerelle pour intensifier l’amitié traditionnelle entre les deux pays. -VNA