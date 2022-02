Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et Wee Ee Cheong, vice-président et PDG de United Overseas Bank Limited (UOB). Photo: VNA

Singapour (VNA) – Le président Nguyen Xuan Phuc, en visite d’Etat à Singapour du 24 au 26 février, a rencontré samedi des représentants d’entreprises et organisations singapouriennes.



Le chef de l’Etat a eu des rencontres avec des dirigeants des banques UOB et DBS, du groupe Capitaland, de la Singapore Manufacturing Federation (SMF), du groupe Temasek, du Fonds d’investissement ACTIS, de la société Bridgin Power et du groupe Changi Airport.

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le directeur générale de la Banque DBS. Photo: VNA

Le chef de l’Etat a salué les investissements des sociétés singapouriennes au Vietnam. Il leur a demandé de renforcer les activités au Vietnam, notamment dans les secteurs du développement durable. Le chef de l’Etat a salué les investissements des sociétés singapouriennes au Vietnam. Il leur a demandé de renforcer les activités au Vietnam, notamment dans les secteurs du développement durable.

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le directeur général du groupe Capitalland. Photo: VNA

Le président Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam privilégiait les projets d’investissement avec des technologies modernes et respectueuses de l’environnement, notamment dans l’innovation, l’économie numérique, le développement vert et durable. Il a demandé à la Singapore Manufacturing Federation d’encourager et appeler les entreprises singapouriennes à venir investir plus davantage au Vietnam. -VNA Le président Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam privilégiait les projets d’investissement avec des technologies modernes et respectueuses de l’environnement, notamment dans l’innovation, l’économie numérique, le développement vert et durable. Il a demandé à la Singapore Manufacturing Federation d’encourager et appeler les entreprises singapouriennes à venir investir plus davantage au Vietnam. -VNA

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président de la Singapore Manufacturing Federation (SMF). Photo: VNA

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le vice-président de Temasek Holding. Photo: VNA

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le directeur général du Fonds d’investissement ACTIS. Photo: VNA