Le président Nguyen Xuan Phuc a rencontré le 19 octobre à Hanoï une délégation d’anciens combattants de la piste maritime Ho Chi Minh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - A l'occasion du 60e anniversaire de l'ouverture de la piste maritime Ho Chi Minh (23 octobre 1961-23 octobre 2011), le président Nguyen Xuan Phuc a rencontré le 19 octobre à Hanoï une délégation d’anciens combattants de la piste maritime Ho Chi Minh et de représentants d'officiers et de soldats de la Marine.

Il a affirmé que l'ouverture de la piste en mer montrait la vision stratégique, la créativité, la sagesse et l'ingéniosité du Parti et du Président Ho Chi Minh, ce contribuant pour une part importante à l'amélioration de la capacité de combat et marquant une nouvelle étape de développement de la Révolution au Sud. Les exploits et les sacrifices des officiers et des soldats de la flotte "non immatriculée" sont devenus immortels, une légende que les jeunes générations doivent admirer, respecter et être fière, a-t-il souligné.



Le président a affirmé que la mer n'était pas seulement un espace de vie mais aussi un territoire sacré de la nation, soulignant la nécessité de continuer à défendre pleinement la souveraineté de la mer et des îles dans toutes les situations ; de maintenir un environnement pacifique et stable sur les zones maritimes pour le développement du pays ; de régler les désaccords et les différends par des moyens pacifiques, sur la base des politiques et de la position du Parti et de l'État, du droit vietnamien et du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Nguyen Xuan Phuc a souhaité que chaque ancien combattant continue de promouvoir la tradition d’un brillant exemple d'héroïsme révolutionnaire, de courage, de volonté, d'efforts incessants pour édifier la Patrie. - VNA