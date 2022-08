Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a accueilli le 10 août à Hanoï les ambassadeurs du Koweït et d’Israël, venus lui présenter leurs lettres de créance.

L'ambassadeur koweïtien, Yousef Ashour Al-sabbagh. Photo : VNA



S’adressant à l’ambassadeur koweïtien, Yousef Ashour Al-sabbagh, le chef de l’État a souligné que le Vietnam souhaitait renforcer ses relations avec le Koweït, - l’un des premiers partenaires économiques du Vietnam en Moyen-Orient. Il a demandé aux deux parties de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux et d’intensifier la coopération bilatérale. Il a aussi souhaité que Vietnamiens et Koweitiens continuent de collaborer au sein des forums internationaux.

Évoquant le commerce bilatéral atteignant environ 4,8 milliards de dollars en 2021 ( 48% par rapport à 2020), le président a demandé au Koweït de créer des conditions favorables pour les produits vietnamiens comme les produits agricoles et aquatiques, textiles, meubles, composants... puissent accéder au marché du Koweït et des pays du Golfe.

Il a demandé au Fonds koweïtien pour le développement économique arabe d'accélérer la préparation et la signature des accords de prêt pour les projets. Le Koweït est intéressé par la protection des droits légaux des travailleurs vietnamiens et les deux parties doivent rapidement signer un accord de coopération dans l’emploi afin de créer un corridor juridique en la matière.



L’ambassadeur koweïtien a affirmé que le Koweït continuerait de soutenir le Vietnam au sein des tribunes internationales, de distribuer des bourses aux étudiants vietnamiens et de l’aider à développer les zones rurales.

L’ambassadeur israélien, Yaron Mayer. Photo : VNA



Lors de sa rencontre avec l’ambassadeur israélien, Yaron Mayer, Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam prenait en haute estime ses relations avec Israël, notamment dans l’économie, les sciences et technologies, la start-up, l’emploi, le tourisme… En 2021, le commerce bilatéral a atteint 2 milliards de dollars, soit une hausse de 20% par rapport à l’année précédente. Nguyen Xuan Phuc a espéré voir ce chiffre s’élever à 10 milliards de dollars sous le mandat de l’ambassadeur israélien.

Il a demandé aux deux parties d’accélérer les négociations pour parvenir, dans les meilleurs délais, à l’accord de libre-échange Vietnam-Israël et à l’accord de coopération du travail, qui devraient permettre aux deux pays de doper le commerce et les investissements.

L'ambassadeur israélien a affirmé qu'au cours de son mandat, il fera de son possible pour promouvoir la coopération bilatérale. Mentionnant qu'il y a des milliers d'étudiants vietnamiens qui étudient en Israël, l'ambassadeur a déclaré que l'éducation était l'un des ponts efficaces pour promouvoir les échanges entre les peuples.

Dans les temps à venir, les deux pays renforceront la coopération commerciale, promouvront bientôt la signature de l'accord de libre-échange Vietnam-Israël et renforceront la coopération touristique. -VNA