Le président Nguyen Xuan Phuc (à droite) reçoit le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu, le 18 septembre au Palais présidentiel, le ministre des Affaires étrangères de la République de Corée, Park Jin, en visite officielle au Vietnam.

Le Vietnam et la République de Corée célèbrent cette année le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (22 décembre 1992). Le président Nguyen Xuan Phuc a souligné que cet événement marque une étape importante dans la coopération bilatérale efficace dans divers domaines et vers de nouveaux sommets.

Par conséquent, le président vietnamien a déclaré que cette visite officielle au Vietnam du ministre sud-coréen des Affaires étrangères revêtait une grande importance dans le processus de développement de relations bilatérales plus profondes, plus efficaces, plus concrètes et plus intégrales.

Remerciant le président Nguyen Xuan Phuc pour l'accueil, le ministre Park Jin a estimé qu'avec ses réalisations remarquables ces dernières années, le Vietnam deviendrait un pays à revenu intermédiaire doté d'une industrie moderne dès 2030.

Malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux reste élevée. Les investisseurs sud-coréens au Vietnam considèrent toujours ce pays d'Asie du Sud-Est comme un partenaire stratégique dans la mise en œuvre des projets d'APD (aides publiques au développement).

Le chef de la diplomatie sud-coréenne a affirmé que son gouvernement a une politique visant à assurer la sécurité des Vietnamiens venant en République de Corée pour étudier ou travailler.

Appréciant les efforts de la République en Corée dans la promotion de la coopération bilatérale, le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré que dans le contexte international compliqué, les deux pays entretiennent toujours une coordination étroite par le biais d'échanges réguliers de haut niveau pour promouvoir la confiance politico-diplomatique et de mécanismes de dialogue et de coopération.

Lors de la réception. Photo: VNA

Soulignant que la coopération économique demeure un pilier des relations bilatérales, le président a suggéré que les deux parties exploitent efficacement l'Accord de libre-échange Vietnam-République de Corée et l'Accord de partenariat économique global régional (RCEP). Les deux pays s'efforceront de porter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d'ici 2023 et à 150 milliards de dollars d'ici 2030.

Le Vietnam invite les investisseurs sud-coréens à étendre leurs activités sur son sol, pour dépasser le capital d'investissement total actuel de 80 milliards de dollars, en particulier dans les secteurs de la technologie numérique, de l'électronique, des énergies renouvelables, du développement des infrastructures, de la construction,...

Le président Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam était toujours une destination sûre et stable pour les investisseurs étrangers, et a souhaité que la République de Corée continue à faire bénéficier le Vietnam d'APD dans les temps à venir. -VNA