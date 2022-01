Hanoi, 20 janvier (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a reçu jeudi, 20 janvier, à Hanoi l'ambassadrice de Malaisie, Dato Sharifah Norhana Syed Mustaffa, arrivée à la fin de son mandat au Vietnam.

Le président Nguyên Xuân Phuc et l'ambassadrice de Malaisie, Dato Sharifah Norhana Syed Mustaffa. Photo : VNA

Le président Nguyên Xuân Phuc l’a remerciée pour ses contributions importantes au renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, notamment au sein des forums régionaux et internationaux.

Il a souligné que les relations bilatérales se sont constamment développées dans divers domaines malgré les défis du COVID-19, le commerce bilatéral atteignant 12,5 milliards de dollars en 2021, en hausse de 25,5% par rapport à l'année précédente.



Il y a beaucoup de place pour que le commerce et les investissements bilatéraux prospèrent, a noté le président.

Il s'attendait à ce que la Malaisie facilite les importations de produits vietnamiens, en particulier les produits agricoles et halal, ainsi que la coopération dans les domaines de l'éducation, du tourisme et du travail, et la reconnaissance mutuelle du passeport vaccinal de l'autre et rétablir la coopération post-pandémique décrite dans le plan d'action pour la période 2021-2025.

Concernant la situation en Mer Orientale, le Vietnam souhaite continuer de collaborer étroitement avec les autres États membres de l’ASEAN et avec la Malaisie en particulier pour promouvoir une vision commune, mettre en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et parvenir rapidement à la conclusion d’un Code de conduite conforme au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Pour sa part, la diplomate de Malaisie Dato Sharifah Norhana Syed Mustaffa a souhaité que le commerce entre le Vietnam et la Malaisie soit renforcé dans le futur, notamment en termes d’investissement. - VNA