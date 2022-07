Hanoi (VNA) - Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a reçu jeudi après-midi, 28 juillet, à Hanoï l'ambassadeur de Hongrie, Ory Csaba, venu lui prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Le président de la République Nguyên Xuân Phuc (droite) et l'ambassadeur de Hongrie, Ory Csaba. Photo : VNA

Le chef de l’État a salué les contributions importantes du diplomate au développement des relations bilatérales, tout en affirmant que le Vietnam souhaitait promouvoir sa coopération dans divers domaines avec la Hongrie, le premier partenaire intégral du pays en Europe centrale et orientale.

Il a également félicité l’engagement de la Hongrie d’accorder au Vietnam un prêt à taux préférentiel de 440 millions d'euros pour réaliser les projets dans les domaines prioritaires de la coopération bilatérale.

Selon le président Nguyên Xuân Phuc, les 200 bourses accordées chaque année par la Hongrie aux étudiants vietnamiens contribuent à la formation de ressources humaines de haute qualité du pays. Le Vietnam favorise la création du Centre culturel hongrois à Hanoï, a-t-il déclaré.

L'ambassadeur Ory Csaba s’est réjoui de constater que les relations entre la Hongrie et le Vietnam se développent heureusement, non seulement au niveau de l'État mais aussi au niveau des ministères, des secteurs et des agences des deux pays dans de nombreux domaines.

Soulignant que le Vietnam est le partenaire le plus important de la Hongrie dans la région, l'ambassadeur a déclaré que, quelle que soit sa position, il continuera à contribuer et à promouvoir les relations entre les deux pays pour qu'elles se développent davantage. - VNA