Hanoi, 9 mars (VNA) - Mercredi après-midi, 9 mars, le président Nguyên Xuân Phuc a reçu séparément les ambassadeurs de la Sierra Leone, du Népal, du Guatemala, des Maldives et de la République dominicaine, venus lui présenter leurs lettres de créance.

En recevant l'ambassadeur de la République de Sierra Leone, Ernest Mbaimba Ndomahina, le président a affirmé que le Vietnam attache toujours une grande importance et souhaite promouvoir la relation de coopération avec la Sierra Leone dans tous les domaines : politique, diplomatique, agricole, science et technologie, commerce...

L'ambassadeur Ernest Mbaimba Ndomahina a affirmé qu'au cours de son mandat, il fera tous les possibles pour promouvoir les relations bilatérales entre le Vietnam et la Sierra Leone vers un développement de plus en plus heureux et efficace.

En recevant l'ambassadeur du Népal, Ganesh Prasad Dhakal, le président vietnamien a déclaré vouloir stimuler les échanges commerciaux et les liens culturels et touristiques bilatéraux.

Pour sa part, l'ambassadeur Ganesh Prasad Dhakal a déclaré que le Népal et le Vietnam entretiennent une relation de longue date, basée sur la solidarité, l'amitié, le respect mutuel et la coopération. Le diplomate népalais a espéré que les compagnies aériennes vietnamiennes étudieraient et ouvriraient des vols directs vers le Népal, favorisant ainsi les activités de coopération, notamment le tourisme et les échanges entre les peuples.

Lors d'une rencontre avec l'ambassadeur guatémaltèque, Carlos Humberto Jiménez Licona, le président Nguyên Xuân Phuc a déclaré que le Vietnam avait beaucoup de potentiel dans les domaines du commerce et de l'investissement, ce qui est une bonne condition pour promouvoir la coopération avec le Guatemala.

Le dirigeant vietnamien a suggéré que les deux pays doivent se soutenir lors des tribunes internationales et coopérer dans les programmes du maintien de la paix et du développement durable.

L'ambassadeur Carlos Humberto Jiménez a affirmé qu'au cours de son mandat, il s’efforcera de promouvoir la coopération plus substantielle et efficace entre les des deux pays, répondant aux voeux des deux peuples.

En recevant l'ambassadeur des Maldives, Mohamed Jinah, le président Nguyên Xuân Phuc a suggéré que, avec la bonne tradition de coopération politique et diplomatique, les deux pays devraient renforcer l'échange de délégations, en particulier les rencontres de haut niveau, créer des conditions favorables pour les entreprises des deux pays à promouvoir la coopération en matière de commerce et d'investissement.

L’économie et le tourisme sont parmi les deux secteurs à fort potentiel dans lesquels le Vietnam et les Maldives doivent renforcer leur coopération, a indiqué Nguyên Xuân Phuc à Mohamed Jinah, ambassadeur maldivien. Les deux pays peuvent également mener des projets conjoints dans différents domaines, dont la navigation maritime et l’adaptation au changement climatique, a-t-il poursuivi.

L'ambassadeur Mohamed Jinah a souhaité travailler prochainement avec les ministères et agences vietnamiennes pour promouvoir des programmes et projets de coopération dans les domaines de force de chaque partie, en particulier le commerce et l'investissement, et le développement des infrastructures, l'agriculture, le traitement des déchets, l'énergie et les échanges entre les deux peuples.



Recevant l’ambassadeur de la République dominicaine, Jaime Yorquis Francisco Rodriguez, le président Nguyên Xuân Phuc a salué la prochaine ouverture de l’ambassade de la République dominicaine au Vietnam. «Ce sera un événement important qui permettra à nos deux pays d’élever le niveau de coopération dans tous les domaines», a précisé le dirigeant vietnamien.

Le président a souhaité que les deux parties renforcent le déploiement des mesures visant à améliorer l'efficacité de la coopération dans tous les domaines, notamment l'échange de délégations de haut niveau et de tous niveaux et l’organisation des activités promotion commerciale bilatérale.

De son côté, l'ambassadeur Jaime Yorquis Francisco Rodriguez a déclaré que le gouvernement et le peuple dominicains se sont réjouis de l'ouverture prochaine de l'ambassade de la République dominicaine au Vietnam, créant de nombreuses opportunités pour promouvoir une coopération multiforme avec le Vietnam.

L'ambassadeur a également exprimé son souhait que le Vietnam envisage bientôt d'ouvrir une ambassade en son pays, espérant que la coopération multiforme entre les deux pays continuera de se développer dans la période post-COVID-19. - VNA