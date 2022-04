Le président Nguyen Xuan Phuc lors de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a présidé le 18 avril à Hanoï la deuxième réunion du Comité de pilotage de l’élaboration de la “Stratégie sur l'édification et le perfectionnement de l'État de droit socialiste au Vietnam pour 2030, orientations pour 2045”.



Lors de cette réunion, les membres du Comité de pilotage, des dirigeants de plusieurs ministères et organes, des chercheurs et spécialistes ont discuté de la première ébauche de ce projet important.



Selon le président Nguyen Xuan Phuc, également chef du Comité de pilotage, la première ébauche a été élaborée sur la base du marxisme - léninisme, de la pensée du Président Ho Chi Minh, et respecte étroitement les points de vue et politiques du Parti et de l'État...



Le chef de l’Etat a demandé d’accorder une grande attention aux questions identifiées comme piliers de la stratégie, y compris le droit de maître du peuple, la création de conditions favorables au développement... Il a accepté la proposition de continuer à organiser des colloques et séminaires pour recueillir des avis et idées d’organisations et particuliers. Il a demandé aux organes concernés d’organiser trois conférences régionales pour recueillir les avis et idées des Comités du Parti de niveau provincial. Ces avis et idées, ainsi que ceux de scientifiques et d'experts juridiques, constituent une base importante pour l’élaboration de la stratégie. -VNA