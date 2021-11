Hanoï (VNA) - A l'invitation de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc participera au 28e Sommet du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) qui aura lieu du 11 au 12 novembre 2021 sous forme visioconférence.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

Le 15 novembre 1998, à Kuala Lumpur, le Vietnam a officiellement adhéré à l’APEC. Rejoindre l’APEC est une décision d’une importance historique, démontrant la vision stratégique du Parti et de l’État du Vietnam. Il s’agit également d’un jalon important dans la mise en œuvre de la politique étrangère d’ouverture, de diversification, de multilatéralisation et d’intégration économique internationale du Vietnam.



Pendant plus de 22 ans de participation à l’APEC, le Vietnam a apporté des contributions actives et proactives au Forum, contribuant à promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et la connectivité économique dans la région. Le Vietnam est l’un des rares membres à avoir organisé avec succès les sommets de l’APEC 2006 et 2017.



Le Vietnam est également l’un des membres les plus actifs dans la proposition de propositions et projets dans de nombreux domaines. Bon nombre des initiatives proposées par le Vietnam ont été évaluées comme pratiques et répondant à l’intérêt commun.



Le pays a apporté des contributions considérables en assumant le poste de directeur exécutif du Secrétariat de l’APEC (2005-2006), de président et vice-président de nombreux comités et groupes de travail clés. –VNA