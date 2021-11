Le président Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

Le président a salué le quartier de Diên Biên pour ses réalisations cette année et a souhaité que chaque résident surmonte les difficultés et atteigne les objectifs adoptés par le 13e Congrès national du Parti.Il a demandé aux autorités locales et à la population de sensibiliser le public au respect des politiques et directives du Parti, des lois de l'État et des réglementations locales.Il a également suggéré le Front de la Patrie du Vietnam à tous les niveaux et les organisations de masse pour saisir les opinions et les aspirations publiques.Répondant aux questions posées par les habitants du quartier, il a affirmé que l'Etat disposera bientôt de suffisamment de vaccins pour s'assurer que les gens soient complètement vaccinés.- VNA