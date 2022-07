Bên Tre (VNA) – Poursuivant sa tournée de travail dans la province méridionale de Bên Tre, le président de la République, Nguyên Xuân Phuc, a travaillé, vendredi, 1er juillet, avec la permanence du Comité provincial du Parti.

Lors de la séance de travail avec la permanence du Comité provincial du Parti de Bên Tre. Photo : VNA



Le président Nguyên Xuân Phuc a reconnu les efforts de Ben Tre après une période difficile due à la pandémie de COVID-19. L'économie de la province se redresse avec de nombreux bons signes. Le produit intérieur brut régional au cours du premier semestre de 2022 a augmenté de 4,18%, dont la production agro-sylvicole et aquatiques a augmenté de 1,7%. Le secteur industriel a augmenté de 5,03%, ceux du commerce et des services a augmenté de 6,2 %. Certains grands investisseurs s’intéressent à la province.

Il a souhaité que Bên Tre compte parmi les provinces les plus développées du Delta du Mékong en 2025 et du pays en 2030.

Nguyên Xuân Phuc a suggéré à la province de Bên Tre d’élargir son espace de développement vers l’est, en investissant massivement dans les infrastructures côtières, les filières économiques maritimes, la pêche et l’aquaculture, les énergies propres et le tourisme.



Bên Tre devrait appeler à des investissements dans l'énergie éolienne, solaire et gazière et la biomasse, la pharmacie, la biomédecine et des projets de production industrielle à grande échelle qui ne nuisent pas à l'environnement, a-t-il suggéré.



Pour faciliter le développement, il est nécessaire de mettre à niveau les infrastructures, en particulier dans les transports, a-t-il déclaré, demandant au Comité permanent de prêter attention à la construction d'une organisation et d'un système politique du Parti purs et forts.

Bên Tre doit appliquer la Résolution du Parti sur le développement durable du Delta du Mékong et sur l’adaptation au changement climatique et les autres stratégies nationales, de façon à allier développement socioéconomique, protection environnementale et élévation de la qualité de vie des habitants, a conclu le président de la République.

En même jour, le président a assisté la cérémonie d’inauguration de la centrale éolienne 5 de Thanh Hai, (première phase), d'une capacité de 30 MW dans le hameau de Thanh Thoi B, commune de Thanh Hai, district de Thanh Phu.



Avec une capacité combinée de 120 MW, la centrale devrait produire annuellement 425 millions de KWh.



Le chef de l'Etat a également visité une ferme d’élevage de crevettes de haute technologies dans le hameau.- VNA