Cérémonie de mise en chantier d’une zone de souvenirs des compatriotes, cadres, soldats et étudiants du Sud réunis au Nord, le 28 août à Thanh Hoa. Photo: VNA



Thanh Hoa (VNA) – Le président du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, a assisté le 28 août à Thanh Hoa (Centre) à la cérémonie de mise en chantier d’une zone de souvenirs des compatriotes, cadres, soldats et étudiants du Sud réunis au Nord.



Il a également assisté à la cérémonie d'annonce de la décision du Premier ministre de reconnaître l’accomplissement par la ville de Sam Son (province de Thanh Hoa) de la tâche d’édification de la Nouvelle Ruralité. A cette occasion, le chef de l’Etat a décerné l’Ordre du Travail de troisième classe à la ville de Sam Son pour ses réalisations dans l’édification de la Nouvelle Ruralité au cours de la période 2016-2020.



Entre octobre 1954 et mai 1955, la province de Thanh Hoa accueillit près de 1.700 soldats blessés et malades, plus de 47.300 cadres, plus de 5.900 élèves et étudiants et près de 1.450 familles de fonctionnaires en provenance du Sud. Selon les souhaits des anciens cadres, militaires et étudiants du Sud, la province de Thanh Hoa avait chargé la ville de Sam Son de construire une zone de souvenirs.



Cette zone de souvenirs de 15.500 m2 représente un investissement total de près de 255 milliards de dongs. Les travaux devront durer 270 jours.



Dans son discours, le président Nguyen Xuan Phuc a émis le souhait que la zone de souvenirs devienne une destination attrayante à Thanh Hoa pour promouvoir le patriotisme, notamment chez les jeunes générations.



Le même jour, le président Nguyen Xuan Phuc a assisté à la mise en chantier de la route Van Thien-Ben En. D’une longueur de 12 km, cette route représente un investissement de 1.181 milliards de dongs. Une fois achevée en 2025, elle sera raccordée à l’autoroute Nord-Sud, à la Nationale 45, à la route Nghi Son-Sao Vang. Elle devra être l’une des grandes routes touristiques avec de beaux paysages du Vietnam.



Dimanche toujours, le chef de l’Etat a participé à l’inaguration de la centrale thermique de Nghi Son 2, un symbole des relations entre les gouvernements du Vietnam, de la République de Corée et du Japon. D’un investissement total de près de 2,8 milliards de dollars, elle a une puissance nette de 1.200 MW.



Dimanche matin, le président vietnamien est allé rendre hommage au Président Ho Chi Minh dans la zone commémorative du grand leader dans la ville de Thanh Hoa. Il a en outre rendu visite à des personnes méritantes de la province de Thanh Hoa.-VNA