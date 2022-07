Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a demandé lors de la 2e réunion du Conseil national de défense et de sécurité pour le mandat 2021-2026, vendredi 29 juillet à Hanoi, de mettre en œuvre de manière synchrone les mesures immédiates et à long terme pour relever les défis de sécurité.

Le président Nguyên Xuân Phuc lors de la 2e réunion du Conseil national de défense et de sécurité, à Hanoi, le 29 juillet. Photo : VNA

Les participants ont discuté et exprimé leur opinion sur le conflit russo-ukrainien, les questions affectant le Vietnam et les efforts du Vietnam pour prévenir et combattre les complots et les activités des forces hostiles et réactionnaires contre le Parti et l’État.



Des solutions aux défis liés à la sécurité des sources d’alimentation et d’eau, ainsi qu’à la sécurité financière et monétaire ont également été mises sur la table.



Le chef de l’Etat a félicité l’armée, la sécurité publique, le secteur de la diplomatie et les ministères et secteurs concernés pour avoir activement mis à jour, analysé, évalué et prévu la situation du conflit russo-ukrainien, proposant et recommandant ainsi rapidement des points de vue appropriés, des politiques et des mesures aux dirigeants de le Parti et l’Etat.



Le Conseil a proposé à la police et aux forces apparentées de continuer à défendre leurs réalisations, à déployer de manière concertée du personnel et des mesures pour prévenir, détecter et combattre efficacement les complots et les activités visant à «l’auto-évolution» et à «l’auto-transformation» internes des groupes hostiles et réactionnaires.

Des participants à la 2e réunion du Conseil national de défense et de sécurité, à Hanoi, le 29 juillet. Photo : VNA



La réunion a appris qu’en plus des problèmes de sécurité traditionnels, les défis de sécurité non traditionnels affectent de plus en plus sérieusement le Vietnam, en particulier l’objectif du pays d’assurer la sécurité nationale et le développement durable.



Dans ce contexte, les forces compétentes étaient tenues d’appliquer strictement les directives et les politiques du Parti et de l’État, ainsi que des solutions pour assurer la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique nationale.



L’économie vietnamienne devrait continuer à subir d’autres impacts dus à des facteurs externes, ce qui peut entraîner des risques potentiels et des défis pour la sécurité financière et monétaire du pays.



La police et les forces connexes ont été invitées à étudier et à conseiller le Parti et l’État sur les orientations et les politiques, ainsi qu’à réaliser de manière concertée des tâches et des solutions pour assurer la sécurité financière et monétaire, contribuant au redressement et au développement socio-économique du pays. – VNA