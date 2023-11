Dans le cadre du 6e Salon international des importations de Chine (China International Import Expo - CIIE) à Shanghai, le 5 novembre, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a participé à un forum la promotion du commerce et de l’investissement pour accroître le financement du développement ainsi que le développement des technologies vertes.

Le récent établissement du Partenariat stratégique vert entre le Vietnam et le Danemark a ouvert un nouveau chapitre dans leurs relations de 52 ans tout en démontrant l’engagement et la détermination des deux pays à relever des défis tels que le changement climatique et la dégradation de l’environnement, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Danemark, Luong Thanh Nghi.