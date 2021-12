Dà Nang (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a salué mercredi 28 décembre les acquis socio-économiques enregistrés par Dà Nang (Centre) au cours des 25 dernières années depuis son accession au statut de ville sous l’autorité centrale.

Le président Nguyên Xuân Phuc (centre) lors du colloque à Dà Nang, le 28 décembre. Photo : VNA



S’adressant à un colloque organisé dans la plus grande ville du Centre, il a salué les réalisations importantes et relativement totales dans tous les domaines, estimant que les réussites de Dà Nang sont attribuables notamment à sa capacité à réveiller le potentiel humain.

Dà Nang a la capacité et a besoin de devenir une ville internationale, un centre de commerce international, une destination attractive pour les investisseurs et les touristes, un lieu de convergence des personnes talentueuses avec des idées innovantes, a déclaré le chef de l’Etat.

Elle est appelée à devenir un symbole et une fierté de l’ascension du Vietnam face aux difficultés et de l’émergence réussie du Vietnam, a-t-il encore indiqué, exhortant la ville à se concentrer sur le développement du capital humain.

La clé du succès de Dà Nang réside dans sa capacité à éveiller le potentiel humain, en particulier les personnes qui parlent couramment des langues étrangères, maîtrisent des technologies, sont hautement qualifiées ainsi qu’à répondre efficacement aux besoins des ressources humaines aptes pour la quatrième révolution industrielle, a-t-il indiqué.

Le président Nguyên Xuân Phuc visant la compagnie par actions de textile 29 Mars, le 28 décembre. Photo : VNA

Lors de son intervention au colloque, le chercheur, professeur associé-Docteur Trân Dinh Thiên a proposé à Da Nang d’orienter sa stratégie de développement vers de nouveaux centres fonctionnels de la science, de la technologie et de services financiers de stature internationale.

Pour sa part, le Docteur Dang Huy Dông, ancien vice-ministre du Plan et de l’Investissement, a suggéré que Dà Nang pourrait s’appuyer sur trois piliers : tourisme et commerce, centre de transformation pour l’exportation et de transit de marchandises et de services logistiques pour la Région économique clé du Centre, et économie de la connaissance.

Avant le colloque, le président Nguyên Xuân Phuc a visité la compagnie par actions de textile 29 Mars, une unité qui réussit à s’adapter à la nouvelle normalité et à développer la production face aux difficultées liées à l’épidémie de Covid-19. – Vna