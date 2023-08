Hanoi (VNA) – Le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev effectuera une visite officielle du 20 au 22 août au Vietnam à l’invitation de son homologue Vo Van Thuong, destinée à consolider et à développer les relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays dans plusieurs domaines.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le vice-Premier ministre et ministre Mukhtar Tileuberdi, à Hanoi, en août 2022. Photo : VNA

Le Vietnam et le Kazakhstan, un partenaire important en Asie centrale, ont établi des relations diplomatiques le 29 juin 1992. La chaleur des rapports bilatéraux est amplement illustrée par de nombreuses visites des dirigeants de haut niveau des deux pays.En février 1994, le ministre des Affaires étrangères Nguyên Manh Câm a fait le déplacement au Kazakhstan. Le Premier ministre Vo Van Kiêt s’y est rendu en juin 1994, le président Truong Tân Sang en avril 2012, et le vice-président de l’Assemblée nationale Uông Chu Luu en juillet 2013.Le Premier ministre Nguyên Tân Dung y est venu à son tour en septembre 2009 avant d’y revenir en visite en mai 2015 et en participation à la signature de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA) comprenant la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l’Arménie et le Kirghizstan.Le voyage de la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân en octobre 2017, et la participation de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân au 6e Sommet de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA) au Kazakhstan ont confirmé la continuité de cet engagement que ponctuent des visites régulières.En octobre 2011, le président Nursultan Nazarbayev s’est rendu au Vietnam. Le président du Majilis (Chambre basse du Parlement kazakh) Zhakupov Kabibolla Kabenovich a effectué en mars 2015une visite officielle au Vietnam dans le cadre de sa participation à la 132e Assemblée de l’Union interparlementaire (IPU-132). Le président du Majilis, Nurlan Nigmatulin, y est venu à son tour en novembre 2019, et le vice-Premier ministre et ministre Mukhtar Tileuberdi en août 2022.