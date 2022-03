Le président indonésien Joko Widodo (3e, à gauche) et des responsables visitent la région de Bukit Soeharto Tahura dans la province de Kalimantan-Est qui sera le site de la nouvelle capitale du pays. Photo: AFP Le président indonésien Joko Widodo (3e, à gauche) et des responsables visitent la région de Bukit Soeharto Tahura dans la province de Kalimantan-Est qui sera le site de la nouvelle capitale du pays. Photo: AFP

Jakarta (VNA) – La nouvelle capitale Nusantara stimulera l'innovation pour accélérer le développement économique à l'avenir, a déclaré mardi le président Joko Widodo (Jokowi) dans ses remarques en ligne sur les Perspectives économiques en Indonésie de CNBC.

Le développement de la nouvelle capitale stimulera également les activités et la croissance économiques nationales, a-t-il réitéré.

Le président a ensuite invité les investisseurs à marquer l'histoire nationale pour le progrès et la gloire de l'Indonésie, en contribuant au développement de la nouvelle capitale.

Le gouvernement continuera de stimuler des investissements dans les nouvelles industries et accélérera le développement de l'économie verte pour qu'elle devienne la principale force de l'économie nationale à l'avenir.

Les divers potentiels de ressources naturelles de l'Indonésie, tels que l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire et la géothermie sont essentiels pour améliorer le développement de sources d'énergie abordables, a-t-il ajouté.

En août 2018, Joko Widodo a annoncé la décision de déplacer la capitale Jakarta surpeuplée et congestionnée. La province de Kalimantan-Est sera le site de la nouvelle capitale du pays.



Cette relocalisation devrait coûter plus de 32 milliards de dollars dont l'État financera 53,5%, le reste provenant des partenariats public-privé et d’investisseurs nationaux et étrangers. Cependant, le groupe Softbank, l’un des grands investisseurs, s'est récemment retiré de ce projet pharaonique. -VNA