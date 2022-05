Diên Biên, 18 mai (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a assisté mercredi matin 18 mai, dans la ville de Diên Biên Phu à la cérémonie d’inauguration du temple des martyrs sur le champ de bataille de Diên Biên Phu, à l’occasion du 68e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu.

Le président Nguyên Xuân Phuc (centre) lors de la cérémonie. Photo: VNA



La cérémonie est également honorée par la présence de l’ancien président de la République Truong Tân Sang, le membre du Bureau politique et ministre de la Défense Phan Van Giang, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoi Dinh Tiên Dung et des responsables de certains ministères et localités.

Le temple des martyrs est construit sur une superficie de 50.000 m2, sur la colline F, dans le quartier de Muong Thanh, ville de Diên Biên Phu. Les travaux ont été financés à hauteur de 105 milliards de dôngs par Liên Việt Post Bank et le budget local.

S’exprimant lors de la cérémonie, le chef de l’Etat a rendu un vibrant hommage au Président Hô Chi Minh, au général Vo Nguyên Giap, aux généraux, aux cadres, soldats, jeunes volontaires, habitants qui ont vaillamment combattu pour remporter la grande victoire.

Après 56 jours et nuits (du 13 mars au 7 mai 1954) de combats ininterrompus, la campagne de Diên Biên Phu s’est clôturée par la victoire totale de l’armée vietnamienne qui a sonné le glas de la présence française en Indochine et a aussi changé la face du monde. Ce grandiose moment historique est encore aujourd’hui dans tous les esprits à l’heure de son 68e anniversaire.

Dans la matinée, le président Nguyên Xuân Phuc a assisté à la cérémonie de lancement de la plantation d’arbres en réponse au projet de plantation d’un milliard d’arbres sur la période 2021-2025, organisée par la province de Diên Biên. – VNA