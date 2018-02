Le président du Vietnam, Tran Dai Quang. Photo : VNA



Hanoï, 26 février (VNA) – Le président du Vietnam, Tran Dai Quang, et son épouse, effectueront du 2 au 4 mars une visite d’Etat en Inde, avant de se rendre au Bangladesh pour une visite d’Etat du 4 au 6 mars.



Ces visites seront effectuées sur invitation du président indien Ram Nath Kovind et du président bangladais Mohammad Abdul Hamid.



Le Vietnam et l’Inde ont établi leurs relations diplomatiques en 1972 et un partenariat stratégique en 2007. Le Vietnam et le Bangladesh ont établi leurs relations diplomatiques en 1973. -VNA