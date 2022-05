Hanoi (VNA) – Le président du Parlement de Singapour Tan Chuan-Jin, son épouse, à la tête d’une délégation du Parlement de Singapour, ont terminé avec succès leur visite officielle au Vietnam sur l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê.

Le président du Parlement de Singapour Tan Chuan-Jin lors de sa visite officielle au Vietnam. Photo : VNA

Durant son séjour au Vietnam, il s’est entretenu avec son homologue vietnamien Vuong Dinh Huê, a rendu des visites de courtoisie au secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et au président de la République Nguyên Xuân Phuc, et a eu une entrevue avec le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Il est également allé déposer une gerbe et rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et visiter sa maison sur pilotis, a reçu le secrétaire général de l’Assemblée nationale, président de l’Office de l’Assemblée nationale et président de l’Association des députés d’amitié Vietnam-ASEAN Bui Van Cuong, a visité le temple de la Littérature et le lycée Chu Van An.

Lors des rencontres, les deux parties ont hautement apprécié la signification de la visite du président du Parlement de Singapour pour l’approfondissement du partenariat stratégique entre les deux pays qui s’orientent vers le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques et le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique.

Les deux parties ont plaidé pour le renforcement de la coopération entre les deux organes légistifs et la promotion du partenariat stratégique entre les deux pays dans sept domaines de connection clés, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité dans la région et le monde.

Elles ont convenu que la signature de l’accord de coopération entre les deux organes législatifs contribuera à promouvoir davantage leurs liens, y compris le partage d’expériences en matière de renforcement institutionnel et de perfectionement juridique, la coordination au sein des forums multilatéraux.

Les dirigeants des deux pays ont également discuté de la situation régionale et mondiale et des questions d’intérêt commun, déclarant que l’ASEAN devrait s’en tenir à sa position de principe sur la Mer Orientale, réglant les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 et soulignant l’importance d’assurer la paix, la liberté, la sécurité et la sûreté de navigation et de survol en Mer Orientale. – VNA