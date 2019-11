Hanoï (VNA) - La 3e édition de l'événement Piazza Italie 2019 (Place d'Italie) et la 4e Semaine de la cuisine italienne dans le monde ont débuté samedi dans le jardin Ly Thai To, de l'arrondissement de Hoan Kiem, à Hanoï.

Ces événements de deux jours sont organisés par l'ambassade d'Italie au Vietnam et le Comité populaire de Hanoï.

A cette occasion, l'ambassadeur d'Italie au Vietnam Antonio Alessandro a remis l'ordre du Mérite de la République italienne au président du Comité populaire de Hanoï Nguyen Duc Chung, pour ses contributions importantes au développement des relations entre les deux pays.

Selon Nguyen Duc Chung, Place d'Italie 2019 vise à resserrer les relations d'amitié entre Hanoï et l'ambassade d'Italie au Vietnam en particulier et les relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Italie en général.

Place d'Italie est devenu un événement annuel, offrant aux Hanoiens une expérience véritablement italienne dans divers secteurs tels que le design, la mode, la gastronomie, la musique, le cinéma et le sport. -VNA