Dà Nang (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a assisté samedi 23 juillet à une cérémonie dans la ville de Dà Nang (Centre) pour décerner le titre de «Héros des forces armées populaires» pendant la guerre de résistance anti-américaine à la Division de médecine civile de la zone 5.

Le président Nguyên Xuân Phuc (3e, de gauche à droite) lors la cérémonie à Dà Nang, le 23 juillet. Photo : VNA

La cérémonie a eu lieu à l’occasion de la 75e Journée des invalides de guerre et des martyrs (27 juillet 1947-2022).L’histoire de la fondation et du développement du Conseil de médecine civile a été associée à la guerre difficile et ardue contre les impérialistes américains après que le Conseil de médecine militaire et civile a été séparé en deux divisions : la médecine militaire et la médecine civile en 1962.S’exprimant lors de l’événement, le chef de l’Etat a exprimé sa profonde gratitude aux générations de médecins et au personnel de la division de médecine civile qui ont surmonté les difficultés et la férocité de la guerre pour être présents sur tous les champs de bataille pour soigner et traiter les soldats et les blessés.Il a souligné qu’au cours du processus de construction et de développement, la Division de médecine civile a apporté d’importantes contributions, notamment dans la recherche et la production de vaccins pour la prévention et le contrôle des maladies, de médicaments et d’équipements.Il a affirmé que le titre de «Héros des fdorces armées populaires» témoigne de la reconnaissance du Parti et de l’État pour les réalisations particulièrement remarquables réalisées par des générations d’officiers, de médecins et de soldats de la Division de la médecine civile pendant la guerre de résistance contre les impérialistes américains. .Le chef de l’Etat a également demandé aux localités d’accorder une attention particulière aux officiers, médecins et militaires de la division. – VNA