Le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, à l'Académie des sciences agricoles du Vietnam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, mercredi après-midi 16 mars, le président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, et une délégation de haut rang de Sierra Leone se sont rendus à l'Académie des sciences agricoles du Vietnam.

Le directeur de l’académie Nguyen Hong Son a présenté au dirigeant de Sierra Leone les fonctions, tâches et programmes de formation ainsi que les réalisations importantes obtenues ces dernières années par son établissement, notamment dans la conservation et l’exploitation des ressources génétiques et la création de nouvelles variétés végétales.

Présentant brièvement l’agriculture vietnamienne, le directeur adjoint de l’académie, Dao The Anh, a souligné des domaines de coopération prometteurs entre la Sierra Leone et le Vietnam, notamment l'échange de ressources génétiques, la sélection végétale, l'agriculture écologique, l’agriculture s'adaptant au changement climatique, la protection des végétaux, le transfert de technologies…

Le président Julius Maada Bio a exprimé son impression devant les résultats de l’académie comme les réalisations impressionnantes enregistrées par l’agriculture vietnamienne. Il a souhaité recevoir le soutien et le partage d'expérience du Vietnam dans ce domaine.

Selon le président de Sierra Leone, les similitudes en matière de climat et de conditions pédologiques, le Vietnam et la Sierra Leone peuvent faire de l'agriculture le pilier de la coopération bilatérale. Les deux parties peuvent partager des expériences pour promouvoir la coopération agricole dans le cadre bilatéral comme trilatéral, avec la participation des organisations internationales de développement, des pays industrialisés et aussi des investisseurs du secteur privé.

La signature d'un protocole d'accord entre la Sierra Leone et l'Académie des sciences agricoles du Vietnam. Photo : VNA

A cette occasion, les deux parties ont signé un protocole d'accord pour promouvoir la coopération entre la Sierra Leone et l'Académie des sciences agricoles du Vietnam dans le domaine de la plantation.

Selon les prévisions, le 16 mars, le président Julius Maada Bio rencontrera le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue. Il aura d’autres activités à Can Tho et Ho Chi Minh-Ville, du 17 au 19 mars.

La visite officielle au Vietnam du président de Sierra Leone Julius Maada Bio et de son épouse est le premier échange au niveau de chef d’Etat entre les deux pays. Il s'agit d’un développement positif dans le contexte où les pays africains, dont la Sierra Leone, attachent une grande importance à l'établissement et au développement de relations de coopération avec les pays de la région d’Asie-Pacifique, dont le Vietnam. - VNA