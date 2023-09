Vientiane (VNA) – Le président de l’Association d’amitié Laos-Vietnam Boviengkham Vongdara a rendu un hommage vibrant aux relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale qui unissent les deux pays.

L’histoire montre que les Partis, les États et les peuples du Laos et du Vietnam se sont toujours tenus côte à côte, à travers toutes les épreuves, tant pendant la période de guerre que pendant la période de défense, d’édification et de développement nationaux, a-t-il affirmé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du 61e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays.Fondées par les présidents vietnamien Hô Chi Minh et lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong et cultivées par les générations de dirigeants et de peuples des deux pays, ces relations spéciales sont éprouvées par plusieurs décennies d’attachement et se sont de plus en plus resserrées, a-t-il indiqué.L’an dernier, les deux pays ont solennellement célébré le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (5 septembre 1962-2022) et le 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet 1977-2022). De nombreuses activités sont organisées, affirmant la détermination des deux pays à préserver et à cultiver la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.

Le président vietnamien Vo Van Thuong s'entretient avec le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith, en avril 2023. Photo : VNA

L’académicien, professeur et docteur Boviengkham Vongdara a rappelé que le président Kaysone Phomvihane avait affirmé à plusieurs reprises : ‘‘Une rivière peut se tarir, une montagne peut être détruite, mais la solidarité, l’amitié et les relations Laos-Vietnam sont toujours plus solides que la montagne et la rivière ! ” ; et que le président Hô Chi Minh avait souvent dit : ‘‘Entre nos deux pays, le Vietnam et le Laos, les sentiments sont plus profonds que le fleuve Rouge et le Mékong”.Il a également fait savoir que ces dernières années, les associations d’amitié des deux pays avait toujours joué un rôle important dans la diplomatie populaire, notamment dans la promotion de la grande amitié entre le Laos et le Vietnam, sensibilier les deux peuples à la préservation et au développement de ce bien inestimable.Selon le responsable, la situation dans la région et dans le monde évolue de manière très complexe et imprévisible, et les tensions géopolitiques s’accentuent en raison de la concurrence entre les grands pays. Afin de surmonter les défis actuels, le Laos et le Vietnam doivent continuer de consolider et de renforcer davantage l’amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.Outre leurs bonnes relations dans les domaines de la politique, de la sécurité, de la défense et de la diplomatie populaire, le Laos et le Vietnam doivent également renforcer leur coopération en matière de développement économique, a-t-il encore indiqué. – VNA