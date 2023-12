Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, visite la société Star Telecom (Unitel) du Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel). Photo : VNA

Vientiane (VNA) - Dans la matinée du 7 décembre, dans le cadre de sa participation au Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam (CLV) et de sa visite de travail au Laos, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a visité la société Star Telecom (Unitel) du Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel).Le directeur général de Star Telecom, Tran Trong Hung, a informé le dirigeant des acquis de sa société. Selon lui, en plus de 14 ans d'activité, Unitel est désormais le plus grand opérateur de réseaux de télécommunications au Laos, détenant 57% des parts de marché. Cette société apporte annuellement au budget d’Etat lao plus de 53 millions de dollars et crée des emplois pour plus de 27.000 travailleurs. En plus, elle soutient activement le gouvernement lao dans la transformation numérique et la construction du gouvernement électronique.Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a apprécié les réalisations de Star Telecom et ses contributions au développement économique et au bien-être social du Laos.Le chef de l’organe législatif vietnamien a déclaré espérer que Star Telecom continuerait à jouer le rôle de passerelle contribuant à la coopération entre les Assemblées nationales, les gouvernements et les ministères de la Défense des deux pays.Le dirigeant vietnamien a conseillé à Star Telecom de revoir régulièrement sa stratégie commerciale pour s'adapter rapidement à la nouvelle situation afin de maintenir sa position de numéro 1 en termes de parts de marché et de poursuivre sa mission de faire d’Unitel une entreprise de télécommunications et de services numériques de premier rang sur le marché lao dans les années à venir.-VNA