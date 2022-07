Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (droite) et le vice-président lao Bounthong Chitmany. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a reçu le 19 juillet à Hanoï le vice-président lao Bounthong Chitmany, en visite officielle au Vietnam.

Le dirigeant lao a déclaré que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam attachaient toujours une grande importance à la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Laos, du 45e de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos, et à l’organisation des activités dans le cadre de l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam 2022, les considérant comme des occasions importantes pour éduquer les jeunes générations à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégrale entre les deux pays.

Vuong Dinh Hue s'est réjoui des résultats obtenus par le Laos en matière de lutte contre l'épidémie de COVID-19, de relance socio-économique et de contrôle du trafic de drogues...

Il s’est déclaré convaincu que le Laos surmonterait bientôt les défis pour réaliser avec succès la résolution du 11e Congrès national du Parti révolutionnaire du peuple lao (PRPL) et son 9e plan quinquennal de développement socio-économique.

Bounthong Chitmany a félicité le Vietnam pour ses importantes réalisations en matière de reprise et de développement socio-économiques après la pandémie.

Il a sincèrement remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leur aide précieuse accordée au Laos lors de sa lutte pour l'indépendance et la liberté nationales ainsi que lors de son processus de défense et d’édification de la nation.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à se coordonner étroitement pour résoudre complètement les difficultés auxquelles se heurtent les entreprises des deux pays afin de mettre en œuvre rapidement les projets de coopération clés.

Le vice-président lao Bounthong Chitmany à la cérémonie d'ouverture de l’exposition "Amitié Laos-Vietnam éternelle et durable". Photo: VNA

Le même jour, au Centre national des expositions culturelles et artistiques à Hanoï, le vice-président lao Bounthong Chitmany a participé à l’ouverture de l’exposition "Amitié Laos-Vietnam éternelle et durable". -VNA