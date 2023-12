Cérémonie d'accueil du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, à l'aéroport international Wattay, à Vientiane. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Vuong Dinh Huê est arrivé le 4 décembre à Vientiane, entamant sa visite de travail au Laos et sa participation au premier Sommet parlementaire Cambodge-Laos-Vietnam (CLV) du 4 au 7 décembre, sur invitation de son homologue lao Saysomphone Phomvihane.

Dans le cadre de sa visite de travail au Laos, Vuong Dinh Huê aura des contacts, entrevues, entretiens avec les dirigeants de haut niveau du Parti, de l'État et de l'AN du Laos pour discuter des orientations et mesures visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans les temps à venir.

Il assistera également à certaines activités liées aux affaires étrangères, économiques et culturelles, rencontrera d'anciens étudiants lao ayant étudié au Vietnam, des membres de la communauté des entreprises et des Vietnamiens résidant au Laos.

Ensuite, Vuong Dinh Huê assistera au 1er Sommet parlementaire CLV placé sous le thème " Renforcer le rôle parlementaire dans la promotion de la coopération intégrale entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam".

Lors de la 43e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-43), tenue en novembre 2022 au Cambodge, les présidents de l'AN du CLV ont signé une Déclaration commune sur la mise en place officielle d'un mécanisme de sommet parlementaire organisé par eux-mêmes en rotation tous les deux ans.



La création de ce mécanisme vise à concrétiser les résultats obtenus lors de la rencontre des hauts dirigeants des trois Partis du Vietnam-Cambodge-Laos en septembre 2021. Le 1er Sommet parlementaire CLV, organisé au Laos, constitue une étape importante dans l'histoire de la coopération entre les trois AN, contribuant à renforcer les liens traditionnels de solidarité, de fraternité et d'entraide mutuelle entre les trois Partis, les États et les peuples des trois pays. Cela confirme également la détermination des trois organes législatifs à approfondir davantage la coopération et le partenariat parlementaire des trois pays, contribuant ainsi à apporter des intérêts pratiques aux citoyens de chaque pays. -VNA