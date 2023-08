La 25e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) de la 15e législature s’est ouverte ce lundi, 14 août à Hanoï sous l’égide du président de l’AN Vuong Dinh Huê.

La 25e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) se tiendra en deux phases, du 14 au 18 août et du 24 au 26 août à Hanoi, selon le Bureau de l’AN.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en tournée dans le delta du Mékong, est allé le 12 août examiner des digues et quais dans les provinces de Ca Mau, de Kien Giang, d’An Giang et de Dong Thap.

Le président Vo Van Thuong a rencontré samedi à Hanoï 56 scientifiques étrangers et vietnamiens participant à la conférence scientifique internationale « Windows on the Universe ».