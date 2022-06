Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a salué jeudi 2 juin la dynamique et l’enthousiasme du groupe des jeunes députés de la 15e Assemblée nationale et son engagement actif dans le travail législatif ainsi que la diplomatie parlementaire.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (centre) avec les jeunes députés de la 15e Assemblée nationale, à Hanoi, le 2 juin. Photo: VNA

Créé lors la 13e législature avec 131 membres, le groupe des jeunes députés de l’Assemblée nationale compte 124 membres lors de la 15e législature, visant à encourager les jeunes députés à consacrer leurs coeurs et leurs esprits aux décisions importantes de l’Assemblée nationale et leur servir de forum d’échange d’expériences dans les activités parlementaires.

Le président de l’Assemblée nationale a apprécié l’initiative parlementaire des jeunes députés d’établir un mécanisme de réunion annuelle des jeunes parlementaires de l’Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) lors de l’AIPA 41 organisée en septembre 2020 par le Vietnam.

Il a exhorté les jeunes députés à continuer de se perfectionner selon les critères de qualité des élus, à se consacrer de tout cœur aux activités de l’Assemblée nationale; à servir de passerelle reliant les activités de l’Assemblée nationale aux électeurs, notamment ceux qui sont étudiants et membres de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh; à se coordonner étroitement avec les groupes des députés d’amitié et les femmes députées de l’Assemblée nationale.

Le plus haut législateur s’est déclaré convaincu que les jeunes députés apporteront leur énergie positive et la force de la jeunesse aux efforts de tout le pays de contruire un Vietnam prospère et heureux qui pourra monter sur l’estrade de la gloire pour rivaliser avec les puissances des cinq continents comme l’avait souhaité le Président Hô Chi Minh. – VNA