Londres (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê a rencontré jeudi 30 juin le vice-Premier ministre et secrétaire à la Justice Dominic Raab dans le cadre de sa visite officielle au Royaume-Uni.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê et le vice-Premier ministre et secrétaire à la Justice Dominic Raab, à Londres, le 30 juin. Photo : VNA



Dominic Raab a déclaré que la visite de Vuong Dinh Huê était importante car elle contribue à promouvoir le partenariat stratégique entre le Royaume-Uni et le Vietnam, en particulier les liens législatifs entre les deux pays.

Il a hautement apprécié le rôle et la position croissants du Vietnam dans la région et le monde en général, soulignant que le Royaume-Uni souhaite renforcer la coopération avec le Vietnam dans divers domaines, notamment l’économie, le commerce, l’investissement, la défense, la sécurité, l’éducation, la justice et la réponse aux changements climatiques.

Pour sa part, Vuong Dinh Huê a affirmé l’importance que le Vietnam attache à la relation bilatérale, et a souligné que le partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni se développe fortement dans divers domaines et à différents niveaux.

Les deux parties ont partagé l’opinion que les relations sont à leur meilleur niveau et qu’il reste encore une énorme marge de manœuvre pour les deux pays pour les développer, en particulier au moment où les deux pays sont devenus des partenaires stratégiques, ont signé un accord de libre-échange et mis en place de nombreux mécanismes de coopération efficaces, tant bilatéraux que multilatéraux.

Les relations politiques et diplomatiques prospèrent également dans tous les canaux, même au milieu de la pandémie de Covid-19, ont-ils déclaré, convenant de maintenir les mécanismes de coopération existants.

Au sujet des liens économiques, commerciaux et d’investissement, ils ont déclaré que les résultats ne correspondaient pas encore au potentiel et aux attentes des deux parties, et ont estimé que les deux pays devraient mieux optimiser les incitations de l’accord commercial bilatéral pour renforcer les liens économiques après le Covid-19, et faire face aux défis concernant les chaînes d’approvisionnement et la sécurité énergétique et alimentaire.

Le dirigeant vietnamien a suggéré que les deux parties créent les conditions permettant aux entreprises britanniques d’accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans la finance verte, la pharmacie, les soins de santé, la technologie numérique, l’éducation, l’entrepreneuriat, l’innovation, la construction d’infrastructures et l’énergie propre.

Le président de l’Assemblée nationale a également appelé le gouvernement britannique à soutenir davantage la communauté vietnamienne dans le pays hôte.

Dominic Raab a remercié le Vietnam pour son soutien au Royaume-Uni pour devenir un partenaire de dialogue de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et a demandé le soutien du Vietnam pour rejoindre bientôt l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).



Saluant le rôle du Royaume-Uni dans l’organisation réussie de la 26e Conférence des des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) l’année dernière, Vuong Dinh Huê a appelé les pays développés et les organisations internationales à aider le Vietnam avec la finance verte, la technologie, le développement des énergies renouvelables et la formation du personnel pour atteindre les engagements pris lors du COP26.

Il a également appelé à des investissements britanniques en association avec la réponse aux changements climatiques au Vietnam.

L’Assemblée nationale du Vietnam soutient le gouvernement et s’efforcera de renforcer son rôle et d’intégrer les engagements dans les lois pour atteindre bientôt les objectifs fixés, a-t-il noté.

Se félicitant de la signature d’une lettre d’intention sur la signature d’un nouveau protocole d’accord sur la coopération dans les questions juridiques et judiciaires, par le ministère vietnamien de la Justice et son homologue britannique dans le cadre de la visite, Vuong Dinh Huê a indiqué qu’une telle collaboration crée un cadre juridique pour partenariats dans d’autres domaines.

Les deux parties ont également échangé des vues sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun et ont souligné l’importance du respect de la loi, affirmant que tous les pays doivent respecter les principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies.

Les questions maritimes doivent être traitées sur la base du droit international et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, ont-ils déclaré.

A cette occasion, le plus haut législateur vietnamien a demandé à Dominic Raab de transmettre l’invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Premier ministre Boris Johnson à se rendre au Vietnam.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh et la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, à Londres, le 30 juin. Photo : VNA



Le 30 juin également, Vuong Dinh Huê a rencontré la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, qui a salué les efforts des organes vietnamiens et britanniques dans la signature d’un protocole d’accord sur la prévention et le contrôle du blanchiment d’argent.



Le président de l’Assemblée nationale a hautement apprécié le soutien du Royaume-Uni à de nombreux pays, dont le Vietnam, dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme.



Priti Patel a exprimé sa conviction que la visite de Vuong Dinh Huê favorisera non seulement les liens législatifs bilatéraux, mais également la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et des finances, y compris la lutte contre les crimes financiers et de blanchiment d’argent, et l’immigration illégale.



Ils ont déclaré que le Vietnam et le Royaume-Uni devraient coopérer pour gérer les défis communs tels que les défis de sécurité traditionnels et les crimes transnationaux.

La partie britannique s’est engagée à poursuivre son assistance au Vietnam en matière de technologie et de formation.

A cette occasion, Vuong Dinh Huê a supervisé l’échange d’un protocole d’accord sur la prévention et le contrôle du blanchiment d’argent entre la gouverneure de la Banque d’État du Vietnam et la ministre Priti Patel. – VNA