Le président de l'AN Vuong Dinh Huê rencontre Roshni Nadar Malhotra, présidente du HCL Technologies. Photo: VNA



New Delhi (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle en Inde, le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê, a rencontré le 16 décembre à New Delhi, trois grands groupes indiens que sont HCL Technologies, Bharat Biotech et Hinduja.

Lors d'une réception de Roshni Nadar Malhotra, présidente du Conseil d’administration de HCL Technologies, le 3e plus grand groupe technologique indien, le président de l’AN, Vuong Dinh Huê, a exprimé son soutien aux activités commerciales de ce groupe au Vietnam, notamment dans les technologies et la formation des ressources humaines qualifiées.

De son côté, Roshni Nadar Malhotra a déclaré qu’en mars 2020, HCL Technologies a installé des bureaux à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville et a recruté 350 employés, ajoutant que l'objectif est de faire de l'entreprise vietnamienne le plus grand centre de distribution technologique mondial de HCL Technologies en dehors de l'Inde.

En recevant Suchitra Ella, directrice exécutive de Bharat Biotech – un groupe de biotechnologie spécialisé dans la production, le développement et la distribution de vaccins, le chef de l’organe législatif du Vietnam a salué le plan de coopération entre ce groupe indien et ses partenaires vietnamiens.

Le président de l'AN Vuong Dinh Huê reçoit Suchitra Ella, directrice exécutive de Bharat Biotech. Photo: VNA



Il a affirmé que le Vietnam encourageait les entreprises étrangères à opérer et à étendre la coopération dans le domaine de la recherche et de la production d'équipements médicaux et de produits biologiques pour le diagnostic du Covid-19, des médicaments pour traiter la maladie, tout en s’engageant à faciliter les activités des entreprises étrangères au Vietnam.

A la fin de cette réception, Suchitra Ella a offert 200.000 doses de vaccin anti-Covid-19 à des enfants vietnamiens.

Le président de l'AN Vuong Dinh Huê et le milliardaire Prakash Hinduja. Photo: VNA



En rencontrant le milliardaire Prakash Hinduja, président de Hinduja, un conglomérat indien qui a des activités dans la finance et la banque, la fabrication automobile, l'armement et la défense, l'industrie chimique, pétrolière et minière, la métallurgie, les services informatiques, le président de l’AN Vuong Dinh Huê a affirmé que le Vietnam était toujours une destination attrayante pour les investisseurs étrangers, tout en souhaitant voir plus d'investisseurs indiens venir au Vietnam.

Le milliardaire Prakash Hinduja a déclaré que son groupe envisageait de construire une usine d'assemblage automobile au Vietnam et d’y investir dans les domaines des services financiers, de la banque, des technologies de l'information, des énergies renouvelables... -VNA