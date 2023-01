Le président de l’Assemblée nationale remet des cadeaux du Têt à des pauvres d' An Giang . Photo: VNA

An Gi an g (VNA) – A l’approche du Nouvel An lunaire 2023, le 11 janvier, le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue est allé remettre 200 cadeaux à des familles bénéficiaires de la politique sociale, personnes en difficulté et issues de minorités ethniques, enfants et soldats dans la province d’An Giang (Sud).Il a transmis les meilleurs vœux des dirigeants du Parti et de l'Etat aux autorités, à la population et aux forces armées d’An Giang. Il a félicité les autorités et organisations locales d’avoir mobilisé des fonds pour soutenir les personnes en difficulté à l’occasion du Têt