Le président Nguyen Xuan Phuc dans le district de Hon Dat. Photo: VNA

Kiên Giang (VNA) – A l’approche du Nouvel An lunaire 2023, le président Nguyen Xuan Phuc a rendu visite et remis des cadeaux à des personnes en difficulté dans la province de Kien Giang (Sud).Le chef de l’Etat s'est rendu à une foire du Têt pour les pauvres et a assisté à divers événements de remise de “maisons du coeur” et cadeaux à des enfants, pêcheurs, personnes en situation difficile et victimes de l'agent orange dans le district de Hon Dat.Le président Nguyen Xuan Phuc a transmis les meilleurs voeux des dirigeants du Parti et de l'Etat aux autorités et à la population de Kien Giang. Il a félicité les autorités et organisations locales d’avoir mobilisé des dons d’une valeur totale de plus de 10 milliards de dongs en faveur des familles bénéficiaires de la politique sociale et des pauvres de Kien Giang à l’occasion du Têt.Durant sa tournée, le président vietnamien est allé offrir de l'encens au tombeau de la Héroïne des Forces armées populaires Phan Thi Rang, dans la commune de Tho Son, à l’occasion des 61 ans de son décès (9 janvier 1962).L'après-midi du même jour, Nguyen Xuan Phuc est allé offrir des cadeaux du Têt à 200 ouvriers en situation difficile dans la zone industrielle de Thanh Loc, province de Kien Giang Il a également remis des cadeaux à des ménages pauvres, travailleurs en situation difficile et victimes de l’agent orange du district de Chau Thanh. –VNA