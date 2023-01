La communauté vietnamienne au Laos continue à consolider la solidarité traditionnelle entre les deux peuples. Photo: VNA La communauté vietnamienne au Laos continue à consolider la solidarité traditionnelle entre les deux peuples. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une réunion pour accueillir le prochain Nouvel An lunaire (Têt) s'est tenue le 10 janvier à Pakse, province de Champasak, Laos, rassemblant plus de 500 habitants de la diaspora vietnamienne.S'exprimant lors de l'événement, le consul général Nguyen Van Trung a adressé ses vœux du Nouvel An lunaire à la communauté vietnamienne au Laos et a fait le point des progrès du Vietnam en 2022.Il a souhaité que la communauté vietnamienne au Laos continue à consolider la solidarité traditionnelle, à promouvoir les affaires et la production afin de contribuer pratiquement au développement socio-économique de la localité, au renforcement de la relation spéciale entre les deux peuples.Somboun Huangvongsa, sous-gouverneur, président de l'Association d'amitié Laos-Vietnam de la province de Champasak, a adressé ses vœux de Nouvel An lunaire aux dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens. Il a souhaité à la communauté vietnamienne une année prospère.A cette occasion, le consulat général du Vietnam à Pakse a remis des certificats de mérite à neuf groupes et onze individus pour leurs réalisations exceptionnelles, qui ont contribué à renforcer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre les deux pays en 2022. -VNA