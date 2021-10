Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - A l'occasion du 66e anniversaire de la Fête nationale de l'Autriche (26 octobre), au nom de l'Assemblée nationale (AN) et du peuple vietnamiens, le président de l’AN, Vuong Dinh Hue, a envoyé des félicitations au président du Conseil fédéral autrichien, Christian Buchmann, et au président du Conseil national de ce pays, Wolfgang Sobotka.

Le président de l’AN vietnamienne a proposé que les deux organes législatifs ainsi que les deux gouvernements du Vietnam et de l’Autriche organisent des activités significatives pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2022.

Vuong Dinh Hue s’est déclaré convaincu qu'avec la détermination des dirigeants des deux pays, l'amitié et la coopération traditionnelle entre le Vietnam et l'Autriche et entre leurs organes législatifs s’épanouiraient davantage pour les intérêts des deux peuples, comme pour la paix, la stabilité et le développement dans le monde. -VNA