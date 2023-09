Sofia (VNA) - Le président Vuong Dinh Huê et une délégation de haut rang de l’Assemblée nationale du Vietnam sont arrivés à Sofia dans l’après-midi du samedi 23 septembre, entamant une visite officielle en Bulgarie à l’invitation de son homologue Rosen Zhelyazkov.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale de la Bulgarie Rositsa Kirova (à droite) accueille le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê à l’aéroport international de Sofia. Photo : VNA

Le plus haut législateur vietnamien est attendu à l’aéroport international de Sofia par la vice-présidente de l’Assemblée nationale de la Bulgarie Rositsa Kirova, le chef du bureau du président de l’Assemblée nationale de la Bulgarie Nikola Nikolov, l’ambassadeur du Vietnam en Bulgarie Dô Hoàng Long et des représentants de la communauté vietnamienne en Bulgarie.Dans le cadre de sa visite, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam s’entretiendra et rencontrera de hauts dirigeants bulgares; et organiser des réunions, des échanges et des séances de travail avec le milieu politique bulgare et les agences compétentes sur la coopération bilatérale entre les deux pays et leurs législatures.En 1950, la Bulgarie a été l’un des premiers pays au monde à établir officiellement des relations diplomatiques avec le Vietnam. La visite officielle du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê a lieu 15 ans après la visite dans ce pays européen du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyên Phu Trong en 2008.La visite contribue à affirmer la détermination des hauts dirigeants des deux pays à continuer de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, vers un partenariat stratégique et la célébration du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Bulgarie, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Bulgarie Dô Hoàng Long. – VNA