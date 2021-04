Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (2e à partir de la droite), remet symboliquent deux respirateurs à l’Hôpital général de l’amitié de Nghe An. Photo : VNA



Nghe An (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a assisté le 11 avril à une cérémonie marquant le classement de l’Hôpital général de l’amitié de Nghe An au niveau le plus élevé en matière de techniques d’examen et de traitement médicaux au Centre septentrional.



Le ministre de la Santé, Nguyen Thanh Long, a remis la décision en la matière à l'Hôpital général de l'amitié de Nghe An. Il a félicité Nghe An et, plus généralement, les provinces du Centre septentrional, d’avoir un hôpital capable de mettre en œuvre des techniques difficiles et de fournir des services médicaux de qualité à la population de la région.

Le ministre de la Santé, Nguyen Thanh Long (droite), remet la décision à l'Hôpital général de l'amitié de Nghe An. Photo : VNA





Cet événement aidera à accélérer le développement du secteur de la santé à Nghe An et dans le Centre septentrional, en améliorant la qualité des services d’examen et de traitement médicaux, diminuant la surcharge des hôpitaux, répondant mieux aux besoins des habitants de la province de Nghe An, des provinces voisines, voire ceux du Laos, a indiqué le ministre de la Santé.



L'Hôpital général de l'amitié Nghe An a été créé le 18 septembre 1818. Selon le président du Comité populaire de Nghe An, Nguyen Duc Trung, il s’agit du plus grand établissement médical de sa province, avec un effectif de près de 1.800 personnes. Actuellement, il est capable d’effectuer de nombreuses techniques difficiles, dont celles de transplantation d'organes, de greffe de cellules souches, insémination artificielle.



