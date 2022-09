Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin, à la tête d’une haute délégation cambodgienne, a rendu visite lundi 12 septembre le Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications (Viettel).

Recevant la délégation cambodgienne, le vice-ministre de la Défense Vu Hai San a déclaré que Viettel est une entreprise vietnamienne leader dans l’investissement à l’étranger, y compris au Cambodge, exprimant son espoir que le Cambodge créera des conditions favorables pour l’entreprise dans son fonctionnement, contribuant au développement socio-économique du Cambodge et au développement des liens entre les deux pays.Selon le président et directeur général de Viettel, Dao Duc Thang, la société a marqué sa présence dans 10 pays sur trois continents, dont le Laos, le Cambodge, le Myanmar, le Timor Leste, le Cameroun, la Tanzanie, le Burundi, le Pérou, Haïti et le Mozambique.Viettel a réussi à produire des équipements pour le réseau de télécommunications et des équipements de haute technologie pour l’armée. Au Vietnam, le groupe est un pionnier de la transformation numérique, contribuant à construire une société numérique, a-t-il déclaré.Le responsable a fait savoir que le Cambodge est le premier marché rentable pour Viettel. Depuis qu’il a fourni pour la première fois un service mobile sur le marché sous la marque Metfone en 2009, Viettel a investi 840 millions de dollars sur le marché et est devenu le plus grand fournisseur de services de télécommunication au Cambodge en termes d’abonnés, de revenus et d’infrastructure réseau.

Le président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin pose pour une photo de groupe. Photo: VNA

L’année dernière, malgré les impacts du Covid-19, Viettel a conquis sa position de n°1 au Cambodge et bénéficié de l’efficacité financière la plus élevée en cinq ans.Metfone a été l’une des entreprises les plus importantes au Cambodge en générant des emplois pour près de 30.000 travailleurs et en devenant un modèle de coopération économique bilatérale. Elle a également fait preuve d’une grande responsabilité sociétale d’entreprise avec de nombreuses activités de soutien à la communauté.Saluant la solide performance de Viettel, Samdech Heng Samrin a déclaré que grâce à Metfone, Viettel a non seulement apporté une grande contribution au développement socio-économique et à l’expansion des infrastructures de télécommunications ainsi qu’à la transformation numérique au Cambodge, mais a également créé des emplois et suscité un intérêt économique pour du pays, contribuant à l’amélioration des conditions de vie des riverains, devenant ainsi un exemple de réussite du partenariat Vietnam-Cambodge.Il a affirmé qu’il transmettra les demandes et les recommandations de Viettel au gouvernement cambodgien, continuant ainsi à perfectionner les politiques et les lois et à créer des conditions optimales pour que Viettel ainsi que les investisseurs d’autres pays augmentent les investissements dans le pays. – VNA