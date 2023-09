Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Vuong Dinh Huê. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Vuong Dinh Huê, effectuera des visites officielles au Bangladesh et en Bulgarie du 21 au 26 septembre.



Ces visites seront effectuées sur l'invitation de la présidente du Parlement bangladais, Shirin Sharmin Chaudhury, et du président de l'Assemblée nationale bulgare, Rosen Zhelyazkov, selon un communiqué de la Commission des relations extérieures de l'organe législatif vietnamien. -VNA