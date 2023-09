Le président de l'ANPP de Cuba Esteban Lazo Hernández, le vice-président permanent de l'AN Tran Thanh Man et les délégués offrent des fleurs au pied du buste de Fidel Castro implanté dans le parc qui porte son nom. Photo: VNA



Quang Tri (VNA) - Dans le cadre de sa visite au Vietnam pour participer à la célébration du 50e anniversaire de la visite du dirigeant Fidel Castro dans la zone libérée du Sud du Vietnam (1973-2023), le 26 septembre, Esteban Lazo Hernandez, membre du Bureau politique et président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire ( ANPP ) et la délégation cubaine de haut niveau l'accompagnant, sont allés déposer une gerbe de fleurs au pied du buste de Fidel Castro implanté dans le parc Fidel, ville de Dong Ha, province de Quang Tri.

Les délégués visitent le siège provisoire du gouvernement révolutionnaire de la République du Sud Vietnam dans le district de Cam Lo. Photo: VNA



Le parc Fidel a été inauguré en septembre 2018, témoignant de l'affection particulière du peuple de Quang Tri, et du peuple vietnamien en général, envers le dirigeant Fidel Castro.

Ensuite, les délégués ont planté un arbre du souvenir dans ce parc. Puis, ils ont visité plusieurs sites historiques, notamment le Tour du drapeau de la rivière Hiên Luong-Bên Hai, le Musée de la zone spéciale de reliques nationales Hien Luong - Ben Hai, le pont historique Hien Luong, ainsi que le siège provisoire du gouvernement révolutionnaire de la République du Sud Vietnam dans le district de Cam Lo.



Le président de l'ANPP de Cuba Esteban Lazo Hernández, le vice-président permanent de l'AN Tran Thanh Man et des enfants dans la province de Quang Tri . Photo: VNA

Lors d'une rencontre avec des enfants de la zone spéciale de reliques nationales Hien Luong - Ben Hai, le président de l'ANPP leur a rappelé l'importance d'étudier l'histoire et de se souvenir de l'amour et des sentiments particuliers que Cuba et le Vietnam se portent mutuellement. -VNA