Binh Phuoc (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a travaillé le 1er octobre dans la ville de Dong Xoai avec la Permanence du Comité du Parti de Binh Phuoc (Sud) sur la mise en œuvre de la tâche de développement économique en 2022 ; des résolutions de l'Assemblée nationale sur la politique de relance et de développement socio-économique et de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19.

Vuong Dinh Hue a félicité et reconnu les résultats obtenus par le Comité provincial du Parti, l’autorité et le peuple de Binh Phuoc. « C'est grâce au fait que la Premanence du Comité provincial du Parti a élaboré et publié 60 conclusions, résolutions, directives et projets dans tous les domaines clés. La province accorde une grande attention à la planification et au plan, commence à prêter attention à la liaison régionale, fait mieux la préparation des ressources humaines », a-t-il indiqué.

Le dirigeant a suggéré que Binh Phuoc doive se préparer activement à une nouvelle vague d'investissements dans la province dans un avenir proche ; bien préparer l'infrastructure informatique, la transformation numérique et aussi les ressources humaines ; s’intéresser au développement des entreprises, des coopératives et attirer davantage des investissements directs étrangers.

Le président de l'Assemblée nationale a également noté la nécessité de lier étroitement l'industrialisation à l'urbanisation ; de prêter attention au développement des institutions culturelles, de santé, de l'éducation ...

En outre, la province doit continuer à bien accomplir le travail d’édification du Parti et du système politique ; la lutte contre la corruption, les phénomènes négatifs et le gaspillage. - VNA