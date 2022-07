Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue à la Compagnie par actions de la raffinerie et de la pétrochimie Binh Son (BSR). Photo : VNA



Quang Ngai (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et une délégation du Parti ont visité le 25 juillet la Compagnie par actions de la raffinerie et de la pétrochimie Binh Son (BSR).

Le Manh Hung, directeur général du Groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) et Bui Ngoc Duong, directeur général de BSR, ont présenté les résultats d’activité de ces deux unités.

S'exprimant lors de la séance de travail, le président de l'Assemblée nationale a suggéré que PVN continue de se concentrer sur l'innovation et l'amélioration de la gouvernance d'entreprise, sur la base de la construction d'une stratégie et d'une feuille de route pour la transformation numérique.

Soulignant que PVN doit concentrer ses ressources d'investissement sur des projets efficaces, Vuong Dinh Hue a demandé d'examiner les plans d'investissement, de verser les sources de capitaux aux projets urgents et clés. Il a tenu en haute estime les activités de la raffinerie de Dung Quat. En dix ans, elle a approvisionné le marché intérieur environ 80 millions de tonnes de produits, contribuant à plus de 195.000 milliards de dongs au budget de l'État.

Le président de l'Assemblée nationale a également hautement apprécié les efforts et l'initiative de la BSR pour surmonter la période difficile causée par le COVID-19. La BSR a encore contribué 20 milliards de dongs au Fonds de vaccins.



Selon le président de l'Assemblée nationale, il est nécessaire de mettre en œuvre de manière synchrone le projet de restructuration d'entreprise de PVN ; d'assurer la promotion efficace des ressources investies ainsi que de former un écosystème ; de développer la chaîne de valeur du pétrole et du gaz afin d'accroître la compétitivité, d’affirmer peu à peu la position de PVN sur la scène internationale.

La BSR, pour sa part, doit concentrer toutes ses ressources pour mettre en œuvre le projet de modernisation et d'expansion de la raffinerie de pétrole de Dung Quat.



Selon les données rapportées, au cours des 6 premiers mois de 2022, le PVN apporte une contribution très importante au budget de l'État, avec 66,1 billions de dongs. Les projets pétroliers et gaziers clés ont été activement mis en œuvre, par exemple la centrale électrique Song Hau 1 ; la centrale électrique Thai Binh 2… - VNA