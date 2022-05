Le président de l'AN, Vuong Dinh Hue offre un cadeau au bureau de représentation du BIDV au Laos . Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, dans l'après-midi du 15 mai à Vientiane, le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Vuong Dinh Hue a travaillé avec la Banque Laos-Vietnam (LVB).

Créée en juin 1999 par la Banque d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV) et la Banque du commerce extérieur du Laos (BCEL), la LVB dispose actuellement des actifs d'une valeur de 1,1 milliard de dollars, en hausse de 100 fois par rapport à ses débuts. En tant que première banque commerciale du Vietnam au Laos, la LVB est l'une des trois plus grandes institutions financières dans ce pays.

Avec le soutien de la "banque mère" BIDV, la LVB a fourni des services bancaires modernes, géré et décaissé des Aide publique pour le développement (APD) du gouvernement vietnamien, et a octroyé des capitaux de crédit aux entreprises vietnamiennes en opération au Laos.

Le président de l'AN a souligné que la BIDV, avec ses 23 ans de présence au Laos, devait servir de passerelle dans la promotion des investissements et la fourniture des conseils pour les entreprises vietnamiennes souhaitant investir dans ce pays.

Outre les activités de crédit, la BIDV et la LVB doivent développer des services hors crédit pour promouvoir l'objectif de porter la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux à deux milliards dollars, a ajouté le président de l'AN vietnamienne.

Vuong Dinh Hue a également demandé à la BIDV de promouvoir ses avantages en matière de compréhension des us et coutumes, afin d'accélérer les relations économiques, commerciales et d'investissement entre les deux pays.-VNA