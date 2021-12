Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (2e à droite) et Pinarayi Vijayan, gouverneur de l'État indien du Kerala (2e à gauche). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a reçu le 17 décembre (heure locale), à New Delhi, Pinarayi Vijayan, gouverneur de l'État indien du Kerala, dans le cadre de sa visite officielle en Inde.



Le dirigeant vietnamien a expliqué qu'en raison de conditions objectives, lors de cette visite, la délégation vietnamienne n'a pas pu visiter et travailler au Kerala.



Pinarayi Vijayan a partagé certaines politiques actuelles du Kerala, dont l'objectif était pour le peuple, plaçant le peuple au centre.



Il a déclaré que les deux parties pourraient coopérer dans l’agriculture tels que la culture du poivre, du café, du caoutchouc ; et la pêche. L'État du Kerala peut également soutenir les localités vietnamiennes dans le domaine des technologies de l'information, des formations intensives en anglais.



Vuong Dinh Hue a souligné que le Vietnam était prêt à accueillir les sociétés et entreprises indiennes en général et de l'État du Kerala, en particulier, pour intensifier leur investissement au Vietnam dans des domaines forts tels que la fabrication, l’industrie de soutien automobile, les technologies de l'information et de la communication, les énergies renouvelables, l’agriculture de haute technologie, l’innovation.



Il a également exprimé son plaisir de savoir que ces dernières années, l'État du Kerala et certaines localités du Vietnam et l'ambassade du Vietnam en Inde avaient partagé des expériences de coopération dans divers domaines potentiels, dont l'agriculture et la pêche.



Il a espéré qu'à l'avenir, la coopération décentralisée entre le Vietnam et l'État du Kerala sera promue, contribuant ainsi au Partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde. - VNA