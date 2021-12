Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê à la cérémonie. Photo : VNA

New Delhi, 17 décembre (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê a assisté le 17 décembre à New Delhi à une cérémonie marquant le cinquième anniversaire du partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde.Dans son discours, le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar a déclaré que l'Inde considérait toujours le Vietnam comme un partenaire important et souhaitait que les relations bilatérales se resserrent de plus en plus, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région.Il espérait également que les deux pays exploiteraient leur potentiel pour soutenir le développement économique de chaque pays.Le président de l’AN Vuong Dinh Huê a déclaré que les partis politiques indiens soutenaient l'amitié avec le Vietnam. Au cours des cinq dernières années, des réalisations importantes ont été réalisées dans tous les piliers du partenariat stratégique intégral bilatéral.Il a déclaré que les deux pays partagent des points de vue similaires sur les questions stratégiques et a souligné la nécessité de maintenir la paix, la liberté de navigation maritime et aérienne conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.Le plus haut législateur a affirmé la politique du Vietnam consistant à chérir les liens avec l'Inde et à soutenir la politique indienne de "Regard vers l'Est". Le Vietnam soutient la candidature de l' Inde à devenir membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies lorsque l'organe sera élargi, a-t-il déclaré.Il a également proposé que les deux pays travaillent en étroite collaboration pour mettre en œuvre le programme d'action 2021-2023 pour un partenariat stratégique intégral bilatéral ainsi que la Vision commune pour la paix, la prospérité et les peuples.- VNA