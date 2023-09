Hanoï, 14 septembre (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a reçu le 14 septembre à Hanoï, Duarte Pacheco et Martin Chungong, respectivement président et secrétaire général de l’Union interparlementaire (UIP), et la présidente du Forum des femmes parlementaires de l’UIP Cynthia López Castro.

Lors de ces rencontres, Vuong Dinh Huê a apprécié le rôle de l'UIP, un forum prestigieux dans le monde qui agit pour les objectifs de paix, de coopération, de développement, de démocratie, d'égalité des sexes, de progrès et de justice sociale.L'UIP joue un rôle de plus en plus important dans la promotion des mécanismes de coopération interparlementaire, en collaborant avec les Nations Unies pour discuter de solutions aux problèmes mondiaux actuels sans qu'aucun pays ne les règle séparément, contribuant ainsi à préserver la paix, la stabilité et le développement durable dans le monde, a-t-il souligné.L'UIP est un mécanisme permettant aux organisations interparlementaires de la région d'apprendre et d'échanger leurs expériences, dans le but ultime de renforcer la capacité et l'efficacité opérationnelle de l'Assemblée nationale/parlement membre, a-t-il affirmé.Depuis son adhésion à l'UIP en 1979, l'Assemblée nationale du Vietnam a toujours participé activement et de manière responsable aux activités de l'UIP, a-t-il déclaré, soulignant que le Vietnam est disposé à travailler avec l'UIP et les parlements des pays membres pour mettre en œuvre les résolutions et initiatives de l'UIP, contribuant à la construction de la paix et du développement durable pour le bien commun de l’humanité.L'organisation de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires confirme l'engagement du Vietnam et sa participation active aux activités de l'institution, a-t-il souligné.Après l'événement, a-t-il déclaré, l'Assemblée nationale du Vietnam est prête à continuer d'organiser d'importantes conférences de l'UIP, notamment l'Assemblée générale, la Conférence mondiale des présidents de parlement, ainsi que d'autres réunions et séminaires internationaux.Le Vietnam peut également présenter des candidats aux postes à responsabilité dans les mécanismes importants de l’union, a-t-il poursuivi.Vuong Dinh Huê a appelé les dirigeants de l'UIP à prêter davantage attention aux programmes visant à renforcer les capacités des parlementaires et des organes législatifs, ainsi qu'à améliorer l'échange d'expériences entre les parlements membres.Pour sa part, le président de l'UIP, Duarte Pacheco, a apprécié la préparation minutieuse du Vietnam pour la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, ce qui démontre le haut engagement du Vietnam envers le succès de l'agenda de l'UIP.Il a souligné que l'ordre du jour des trois prochains jours de la 9ème Conférence mondiale des jeunes parlementaires apportera une contribution importante au développement durable en mobilisant la participation des jeunes, en surmontant les difficultés consécutives à la récession provoquée par le COVID-19 pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable jusqu'à 2030.Par ailleurs, le Secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong, a déclaré qu'il s'était rendu au Vietnam à plusieurs reprises au cours de son mandat et a exprimé son impression du développement rapide du Vietnam ces derniers temps.La 9ème Conférence mondiale des jeunes parlementaires est une opportunité d'examiner et de promouvoir la mise en œuvre des objectifs de développement durable en mobilisant la participation des jeunes, a-t-il souligné.À son tour, la présidente du Forum des femmes parlementaires de l'UIP, Cynthia López Castro, a félicité le Vietnam pour ses réalisations importantes en matière d'autonomisation des femmes.Lors de la réunion, le président du Forum des jeunes parlementaires de l'UIP, Dan Carden, a exprimé son impression particulière du nombre de jeunes parlementaires vietnamiens, a partagé ses points de vue sur la nécessité d'écouter la voix des jeunes et d'examiner les problèmes du point de vue des jeunes pour résoudre les défis.Le taux de femmes parlementaires au Vietnam est d'environ 30% et le nombre de jeunes femmes parlementaires participant à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires du Vietnam est également très important, a-t-il ajouté. - VNA