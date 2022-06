Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (gauche) et le vice-président de l'Assemblée nationale hongroise Istvan Jakab. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue et une délégation de haut rang de l’AN du Vietnam ont visité le 26 juin la ville d'Albertirsa, dans le cadre de leur visite officielle en Hongrie.

Dans la ville, Vuong Dinh Hue a reçu le vice-président de l'Assemblée nationale hongroise Istvan Jakab, hautement appréciant l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Hongrie ainsi que le renforcement de la confiance politique entre les deux parties. En particulier, les deux pays ont rehaussé leurs relations au niveau d'un partenariat intégral à l'occasion de la visite officielle en Hongrie du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong en septembre 2018. La coopération économique et commerciale ne cesse de progresser. Le Vietnam est une priorité dans les relations de coopération au développement de Hongrie.

La séance de travail entre les deux dirigeants. Photo : VNA



Les deux dirigeants ont convenu que la coopération agricole était un domaine dans lequel les deux parties devaient renforcer la promotion et le partage d'expériences.

Le peuple hongrois a toujours respecté et soutenu le peuple vietnamien pendant les années de guerre d’hier et continue d'être un ami qui soutient le Vietnam d’aujourd'hui, a déclaré Istvan Jakab. La Hongrie est prête à continuer de partager ses valeurs et expériences de développement avec le Vietnam, a-t-il affirmé.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue rencontre le président du Conseil d'administration de la société Mirelite Mirsa, Losó József. Photo : VNA



Auparavant, le président de l’AN Vuong Dinh Hue et sa suite avaient visité la société Mirelite Mirsa, - une entreprise typique de la ville dans la production agricole verte et propre.

Le chef de l’organe législatif vietnamien a exprimé son impression devant les réalisations obtenues par la société. «C'est une expérience précieuse pour les entreprises vietnamiennes », a-t-il estimé, annonçant qu’en 2021, le Vietnam avait exporté plus de 48,5 milliards de dollars de produits agricoles et visait cette année plus de 50 milliards de dollars.

Vuong Dinh Hue a souligné que le Vietnam était déterminé à édifier une agriculture écologique, des zones rurales modernes, des agriculteurs civilisés et donner des orientations majeures pour promouvoir l'industrialisation et accroître les investissements dans l'agriculture. Le Vietnam identifie les priorités d'investissement dans les activités de transformation post-récolte et augmente la valeur des produits agricoles ; édifie les processus de production et les normes de qualité pour répondre aux marchés difficiles comme l'Union européenne (UE) ; soutient la consommation de produits agricoles via l'exportation officielle et l’édification de la marque.

Le président de l’AN Vuong Dinh Hue (centre ) visite la société Mirelite Mirsa, - une entreprise typique de la ville dans la production agricole verte et propre. Photo : VNA



Le président du Conseil d'administration de la société Mirelite Mirsa, Losó József, a espéré qu’à travers la coopération économique, la société aurait plus d'opportunités de coopérer et de soutenir les partenaires en matière de l'industrie manufacturière d’aliments. Mirelite Mirsa souhaite investir et coopérer avec le Vietnam.

Vuong Dinh Hue a salué le plan de l'élargissement des activités de la société Mirelite Mirsa en Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam. Il s’est déclaré convaincu que la coopération de la société avec les entreprises vietnamiennes se développera non seulement sur le marché vietnamien avec environ 100 millions de personnes, mais aussi sur le marché de l'Asie du Sud-Est avec environ 650 millions de personnes. -VNA